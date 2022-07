Sanità, D’Amato ringrazia gli operatori per i due ucraini giunti al Cto

“Sono giunti ieri in tarda serata alle ore 22.30 al CTO di Roma due cittadini ucraini. Tutto si è svolto regolarmente sia per quanto riguarda l’accoglienza sia per il ricovero. Si tratta di due ragazzi uno di 20 e uno di 30 anni con postumi paretici al braccio e alla mano. Verranno ora sottoposti ad esami clinici per valutare il danno nervoso e le possibilità di recupero della funzionalità della mano. Desidero ringraziare i medici e tutti gli operatori del CTO per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.