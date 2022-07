Castello di Cesano, l’intervento di Daniele Torquati

“E’stata una grande soddisfazione questa mattina vedere avviare il cantiere per i lavori di consolidamento e riqualificazione del Castello del Borgo di Cesano. Un traguardo, e al tempo stesso un nuovo inizio, che presto restituirà il Castello, inagibile dal 2016, a una comunità intera come centro civico e polo di turismo sociale.

Con la giornata di oggi proseguiamo con il grande impegno che Regione Lazio, Roma Capitale e Municipio XV insieme ad Asp Asilo Savoia, hanno preso nel tempo per accelerare i tempi e arrivare finalmente a risultati concreti.

Un lavoro che ci ha visti impegnati sul territorio sia in maggioranza che in opposizione, da quando con l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale e di due nostri documenti in Consiglio municipale tra il 2017 e 2018, chiedevamo interventi urgenti di messa in sicurezza per l’aggravarsi dello stato del bene. Un percorso di riqualificazione, ripreso con forza ad ottobre non appena ci siamo insediati e che nel frattempo ha portato all’inserimento del Castello nei piani integrati metropolitani del Pnrr e all’individuazione dell’ASP Asilo Savoia quale nuovo soggetto destinatario del palazzo e aree limitrofe, al finanziamento per i lavori e oggi all’avvio del cantiere.

La Politica, e ancora di più l’Amministrazione, non è una corsa dei cento metri, ma una vera e propria maratona, con un percorso lungo, dove non conta se si è in maggioranza o in opposizione ma conta il lavoro. La storia del Castello di Cesano ne è l’esempio. Gli interventi di consolidamento dureranno circa 6 mesi ma nel frattempo lavoriamo affinché si possano ottenere ulteriori investimenti affinché una struttura fatiscente possa diventare presto centro di rilancio di uno dei due Borghi Storici del nostro territorio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati