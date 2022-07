Nasce Sport Lazio, iniziative ed eventi della Regione su Twitter e Instagram

Gli account social di Sport Lazio nascono con l’intento di valorizzare tutti gli eventi e le iniziative sullo sport in programma su tutto il territorio laziale. In questo modo è possibile rimanere aggiornati su notizie, eventi, bandi, iniziative e curiosità sul mondo dello sport a 360 gradi.

L’introduzione di questo nuovo canale di comunicazione si inserisce nel percorso, già avviato da Regione Lazio, di adottare un’informazione immediata, trasparente e partecipata. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicino ai cittadini, per creare nuove relazioni e per rafforzare quelle già esistenti.

“Siamo molto felici di aver aperto questo nuovo canale di comunicazione con i cittadini – afferma il delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani – Lo sport deve e può essere di tutti e, per questo, era necessario far conoscere in maniera più immediata tutte le attività che la Regione Lazio porta avanti in tema di sport”.

La Regione Lazio riconosce e promuove costantemente lo sport quale strumento di benessere psicofisico della persona, sia a livello individuale che collettivo, incoraggiando uno stile di vita sano attraverso la creazione di attività ed iniziative dedicate alla pratica sportiva per tutti i cittadini.