Super Spikeball, dall’11 luglio la nuova serie animata ideata da Andrea Lucchetta

Da lunedì 11 luglio, tutti i giorni, alle 13 su Rai Yoyo, ci sarà la nuova serie animata “Super Spikeball”, ideata dal campione di volley Andrea Lucchetta. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay.

Un nuovo gioco super divertente che mescola trucchi ninja, clave primitive, robot telecomandati e altre stranezze. È lo “Spikeball”, la nuova impresa nella quale si cimentano Nino, Viola e Li-Wang, i protagonisti della nuova serie animata “Super Spikeball”

Dodici episodi della durata di 12 minuti ciascuno per il cartone che segue le vicende della Lucky Squad, la squadra di spikeball messa in piedi dall’allenatore Lucky insieme ai tre giocatori Nino, Viola e Li-Wang. Sono loro che, puntata dopo puntata, dovranno vedersela con gli avversari più disparati (invincibili, geni della tecnologia, primitivi, animaleschi e chi più ne ha più ne metta) per conquistare la vetta del torneo dedicato a questo nuovo sport.

La prima tappa, dimostrativa, si terrà a Roma dove la Lucky Squad sarà subito impegnata in una sfida speciale al Colosseo. Successivamente la competizione si sposterà a Malta e lì i tre protagonisti dovranno vedersela con l’avversario più temibile del torneo: la squadra degli “Invincibili”, tre atleti apparentemente imbattibili, allenati dalla perfida Rebecca. Riusciranno ad aggiudicarsi la vittoria e l’agognato trofeo?

“Super Spikeball” è una serie prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta da Mario Bellina, Andrea Fazzini e Andrea Lucchetta, con la regia di Marco Storani.