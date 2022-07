Roma, XV municipio, quarto appuntamento per la rassegna estiva

“Quarto appuntamento per la rassegna estiva del Municipio XV che il 9 e 10 luglio vedrà protagonista un altro quartiere di Roma nord.

Dopo Isola Farnese, Grottarossa e il Fleming sabato e domenica prossima insieme alla Controtempo Theatre, vincitrice del bando e organizzatrice degli eventi dell’estate municipale, saremo a Labaro per un fine settimana tutto all’insegna del divertimento.

A partire dalle 21 trascorreremo due serate gratuite di Stand up comedy con Open mic all’Anfiteatro Galline Bianche in compagnia dello stand up comedian Mario Raz, del rapper comedian Sandro Canori e di FIADDA Roma APS, l’Associazione Romana per i diritti delle persone sorde e famiglie, che ringrazio per la partecipazione.

Inoltre, sempre a Labaro, domenica 10 alle 17 Retake Roma tornerà con le Olimpiadi Retake per sensibilizzare i bambini sulla raccolta differenziata e l’attività di Plogging, aperta a tutti per la cura dell’ambiente.

La programmazione dell’estate municipale, che si aggiunge a quella promossa da Roma Capitale è giunta ormai al penultimo weekend; un grande lavoro di squadra per cui ancora una volta voglio ringraziare il Presidente del Municipio Daniele Torquati, la Controtempo Theatre e tutte le associazioni di volontariato, culturali e sportive e i singoli artisti che hanno partecipato e parteciperanno alle nostre iniziative.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Culturali e Scolastiche del Municipio XV, Tatiana Marchisio