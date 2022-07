Roma, a Villa Altieri l’evento “Alimentare la sostenibilità”

Giovedì 7 luglio, dalle ore 14.30, presso la Sala Conferenze di Villa Altieri, a Roma, in Viale Manzoni 47, si terrà l’incontro “Alimentare la sostenibilità. Presentazione dell’Atlante del cibo della Città metropolitana di Roma Capitale”.

La Città metropolitana di Roma Capitale intende sviluppare, nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano e con un approccio integrato e multidisciplinare, una propria strategia sul tema del cibo quale elemento fondamentale per la vita della città, in linea con la strategia europea “Farm to fork” per la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

L’Atlante del cibo della Città metropolitana di Roma Capitale è il risultato della prima fase del processo. Il lavoro, svolto in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (CURSA), restituisce un quadro conoscitivo approfondito sulle caratteristiche, le dinamiche di funzionamento, le criticità e i punti di forza del sistema alimentare metropolitano.

Dalle analisi e interlocuzioni sviluppate per la predisposizione dell’Atlante sono già emerse con forza alcune evidenze, in particolare la presenza di una quota importante della popolazione del territorio metropolitano che presenta difficoltà ad accedere ad un’alimentazione sana e di qualità. Per questo, ulteriori linee di lavoro sono già state avviate: la costituzione di un Osservatorio sull’insicurezza alimentare nella Città Metropolitana di Roma Capitale, per monitorare il fenomeno della povertà alimentare e l’accesso al cibo sul territorio metropolitano e un’analisi dei fondi pubblici e del ruolo delle amministrazioni nel finanziare e fornire assistenza alimentare.

L’evento di presentazione dell’Atlante costituisce l’avvio di un percorso condiviso di costruzione del Piano del Cibo della Città metropolitana di Roma Capitale, documento di pianificazione economica, sociale e ambientale che, partendo da una analisi del sistema del cibo, permetta di delineare politiche economiche e territoriali volte a implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel sistema di produzione e consumo.

I lavori saranno introdotti da Pierluigi Sanna, Vicesindaco metropolitano, e da Alessia Pieretti, Consigliere metropolitano Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia.

Seguiranno gli interventi di Massimo Piacenza, Direttore del Dip. IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” e di Camilla Perrone, Coordinamento scientifico del Piano Strategico- Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze sulle relazioni della strategia con il Piano Strategico Metropolitano.

La relazione introduttiva “Piano Strategico Metropolitano e Atlante del cibo: perché l’analisi del sistema alimentare è strategica per la Città metropolitana di Roma Capitale”, a cura di Davide Marino – CURSA, Università degli Studi del Molise, Università degli studi di ROMA TRE, aprirà la sessione di presentazione dei principali contenuti dell’Atlante.

A seguire, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder del territorio si confronteranno nella Tavola rotonda conclusiva.

Chiuderà l’incontro, l’intervento Damiano Pucci, Consigliere metropolitano Pianificazione urbanistica, Pianificazione strategica, Agricoltura e Difesa del suolo.