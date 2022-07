Pattinaggio velocità, 19 medaglie agli Internazionali d’Italia per la Debby Roller Team

Una pausa di 10 giorni dai Giochi nazionali per società svolta a Cremona e subito in pista per la lunga ed entusiasmante trasferta agli Internazionali d’Italia open regolamentati dalla Federazione internazionale olimpica “World Skate” e dalla Federazione italiana sport rotellistici svolti a L’Aquila dal 1 al 3 Luglio e la Debby Roller Team si mette in mostra conquistando 19 medaglie di cui 5 Ori!

A dominare la sua categoria, ovvero nelle Ragazze 12 (12 anni) è Giada Cavalli show che fa un poker d’oro nella mt 3.000 a punti su pista in un podio tutto Debby dove conquista l’argento Emili Cani e il bronzo Beatrice Conti, mentre Giada continua nei mt 3.000 a eliminazione su pista, nei mt 1.500 in linea su strada e nei mt 3.000 in linea sempre su strada.

L’altro oro arriva dalla Esordiente (10-11 anni) Novella Cozzolino che vince la mt 600 su pista in un altro podio tutto Debby, seguita dalle compagne di squadra Alice Beck con un argento e Siria Tallarico con un bronzo.

Due argenti e un bronzo, rispettivamente nei mt 3.000 a punti su pista, mt 21.000 su strada e mt 5.000 su pista, vanno a Elisa Folli che nella categoria Allieve (15-16 anni) nonostante al suo primo anno di categoria e dopo la partecipazione al raduno della nazionale tenutosi fino al giorno prima della competizione internazionale, tiene testa in tutte le distanze di fondo alle avversarie nazionali e internazionali del trofeo.

Un argento e un bronzo vengono conquistati nella categoria Ragazzi (13-14 anni) da Simone Piccoli rispettivamente nella mt 300 sprint su pista e nei mt 3.000 a punti sempre su pista.

Ancora un altro argento e un bronzo vengono conquistati da Emili Cani nella categoria Ragazzi 12 rispettivamente nei mt 3.000 a eliminazione su pista e nella mt 1.500 in linea su strada.