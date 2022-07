La settimana della Regione “griffata” Emiliano Minnucci

Sanità. Stanziati 48mln/€ dalla Giunta regionale per per abbattere le liste d’attesa che si sono allungate a causa del Covid. L’obiettivo è quello di recuperare le prestazioni chirurgiche, specialistiche, ambulatoriali e di screening.

Covid. Continuano le prenotazioni per la quarta dose del vaccino per gli anziani over 80, residente nelle RSA e per i soggetti fragili over 60.

LavoriPubblici. Inaugurati i cantieri Astral per le opere pubbliche, principalmente sulla viabilità del quadrante est della città metropolitana, in vista della Ryder Cup 2023, uno dei più importanti tornei di golf a livello mondiale che si disputerà a Roma.

Giovani. La carta giovani del Lazio è stata premiata come migliore Youth Card d’Europa per il terzo anno consecutivo: uno strumento utile che offre tante opportunità culturali e non solo, per gli under30 che vivono e studiano nella nostra Regione.

Lavoro. Il 5 luglio si terrà il Career Day, nella sede di Porta Futuro della Sapienza, che darà la possibilità di entrare in contatto con le tante realtà della cooperazione internazionale presenti.