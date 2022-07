Acqua, Talete spa, web app per prenotazione appuntamenti

Riceviamo e pubblichiamo: “Semplicità, velocità e dinamismo nella Web App taletespa.k-pas.it utile per prenotare gli appuntamenti, elementi che cambieranno in maniera significativa la fruibilità del servizio offerto dagli sportelli territoriali, rafforzando la relazione con l’utenza.

Utilizzando questo sistema è possibile prenotare un incontro, rilasciando poche informazioni personali, per il disbrigo delle pratiche di allaccio, subentro, preventivazione e recupero del credito, nei punti di ascolto dislocati nei comuni che hanno attivato il servizio.

L’applicazione è “responsive”, capace cioè di adattarsi ai vari “device” (pc, tablet o smartphone).

Prosegue l’attività dell’azienda volta a facilitare l’accesso ai servizi erogati e a diminuire la difficoltà di reperimento di informazioni”.