Martiri di Valle Brunetta, il Comune di Roma alla commemorazione

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dell’Eccidio dei martiri di Valle Brunetta, a Cervara di Roma.

Presenti il Sindaco di Cervara, Adriano Alivernini, Valerio Bruni del Comitato Provinciale di Roma dell’ANPI ed Elisabetta Valente, dell’ANPI Sezione di Subiaco.

“Ricordare i civili morti per mano tedesca, nel periodo più buio della rappresaglia alla fine della seconda guerra mondiale che ha martoriato il nostro territorio, è un dovere e un obbligo. Conservare la memoria e ricordare quali siano gli orrori e le insensatezze della guerra è quantomai fondamentale oggi che il contesto internazionale è sconvolto dalla guerra in Ucraina e dalla pericolosa piega che sta forzando gli equilibri mondiali e le forze di difesa dei nostri Paesi. Le istituzioni devono collaborare per sostenere la resistenza del popolo ucraino e lavorare insieme per riportare la pace e allontanare le ombre di un conflitto che rischia di sconvolgere società ed economie in tutte le aree coinvolte, così come fu nel secolo scorso. Un dovere a cui ognuno di noi, a ogni livello, non può sottrarsi”.