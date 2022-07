Regione Lazio, volontari al lavoro per la mappa dei rifiuti del Tevere

“A causa della siccità di questi giorni il fiume Tevere è molto al di sotto dei propri livelli e stanno affiorando rifiuti di ogni genere. Per questo abbiamo attivato con la Protezione civile regionale le associazioni di volontariato che nel fine settimana si occuperanno di mappare e monitorare i rifiuti emersi da Castel Giubileo fino alla Magliana su entrambe le sponde del fiume. Da lunedì in base alle segnalazioni avvieremo poi l’immediata rimozione dei rifiuti individuati. Continua il nostro impegno per rendere il Tevere, fiume della Capitale, più vivibile e pulito. In questi anni la Regione Lazio è stata sempre in prima linea per favorire e tutelare l’ambiente e per rendere il fiume di Roma vivibile e non un ammasso di rifiuti”. Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.