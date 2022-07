Pasolini protagonista fra la Tuscia e la Germania

Pasolini e… poesia, cinema, televisione, stampa – questo il titolo dell’evento promosso in collaborazione con Muvi – Musei di Viterbo, l’Italian Film Festival Berlin e con l’Istituto Italiano di Cultura della capitale tedesca e con il supporto della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura – avrà luogo nel periodo estivo tra la Tuscia e la Germania per ricordare uno degli intellettuali italiani che nel ‘900 ha esplorato più linguaggi, segnandoli tutti in modo indelebile.

Si parte con una mostra fotografica che sarà inaugurata sabato 2 luglio alle ore 18 presso il Museo dei Portici di Viterbo (dove sarà visitabile fino all’11 settembre) e lunedì 4 luglio alle ore 18.30 nei locali dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino dove resterà per tre settimane.

L’esposizione – costruita sugli archivi di foto dal set, incontri pubblici, momenti privati – si propone di costruire un dialogo tra le immagini e le parole di Pasolini e dei suoi attori, amici, collaboratori.

Attraverso la relazione tra Pasolini e gli altri sarà possibile scoprire l’uomo dietro all’icona, viaggiare nel suo mondo, nell’Italia che lui ha saputo raccontare e profetizzare e nel territorio della Tuscia che ha amato ed eletto a teatro di molte sue opere.

Il progetto è stato sviluppato da Enrico Magrelli – direttore artistico del Tuscia Film Fest e dell’Italian Film Festival Berlin – con il coordinamento di Giacomo Nencioni e i contributi di Franco Grattarola e Luca Pallanch.