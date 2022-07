Lunedì lavori di manutenzione sulla rete idrica a Cerveteri

“La Società ACEA ATO 2 ha reso noto che al fine di consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione sulla rete idrica, lunedì 4 luglio dalle ore 08:00 alle ore 17:00 potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione, con possibili mancanze di acqua, in alcune zone di Cerveteri. Nel dettaglio si tratta di Via Settevene Palo e strade limitrofe, via Prati del Mare e strade limitrofe, via Giuseppe Pica e strade limitrofe, via Aldo Fiorini e strade limitrofe, via Prati del Marmo e strade limitrofe. All’occorrenza, la Società ACEA ATO 2 ha predisposto un servizio di autobotte, che sarà posizionata in Via Settevene Palo, angolo Via Giuseppe Pica. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800130335″.

Lo comunica in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.