Ucraina (e Moldavia) verso l’ingresso nell’Ue

Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde anche alla “prospettiva europea” per la Georgia. Per Zelensky “è un momento unico e storico, il futuro dell’Ucraina è in Ue”. E nel frattempo arrivano i lanciarazzi americani Himars (la notizia è stata confermata su su Twitter dal ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov), mentre gli Stati Uniti d’America si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari all’.Ucraina.

Intanto si viene a conoscenza del fatto che sono circa 34.430 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, 200 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto l’esercito di Kiev, secondo fonti dell’Ukrinform. E ancora: le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.504 carri armati russi, 756 pezzi di artiglieria, 3.632 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 137 missili da crociera e 14 navi.

Efisio Collu