Roma, Municipio XV, fine settimana di impegni ludici

“Dopo un avvio davvero incredibile dell’estate municipale – che si aggiunge alla programmazione di quella promossa dal Comune di Roma – che lo scorso weekend ha visto protagonista il Borgo di Isola Farnese con gli spettacoli teatrali della ControTempo Theatre e l’iniziativa di Retake Roma, ci aspetta un altro fine settimana ricco di appuntamenti.

Questa volta le iniziative, sempre a cura della compagnia teatrale vincitrice del bando e delle associazioni culturali e di volontariato del territorio coinvolte, si svolgeranno nel giardino dell’Istituto Comprensivo Parco di Veio a Grottarossa.

Sabato 25 dalle 16 e alle 20 e domenica 26 giugno dalle 10.30 alle 20, le famiglie e i bambini del Municipio XV potranno partecipare gratuitamente a laboratori ludico creativi, corsi di boxe e di yoga, presentazioni letterarie, iniziative dedicate all’ambiente e assistere all’esibizione cinofila – cani da ricerca.

Due giornate che grazie alla straordinaria collaborazione di tutte le realtà coinvolte – per cui ci tengo a ringraziare la ControTempo Theatre, Retake Roma, il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Grottarossa”, i Fuori dal Gra, gli “Amici del XV”, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Cesano e Veria Carbone, Valeria Izzo e Francesca Merola – trasformeranno l’Istituto Comprensivo Parco di Veio in una grande piazza per tornare a vivere finalmente i nostri quartieri”. Così in una nota l’assessore alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio.