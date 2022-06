Turismo, in tv un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Lazio

Si chiama “Dentro l’Opera”, il format televisivo, creato ad hoc da Artlouder per Sky Arte in esclusiva per la Regione Lazio, che promuove in chiave turistica le bellezze artistiche e culturali del Lazio. Sei episodi, uno per ciascuna provincia a cui si aggiunge una puntata speciale dedicata interamente a Roma, che andranno in onda in prima serata sul canale tematico di Sky dedicato all’arte e alla cultura ogni giovedì alle 20.40. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Lazio, tra preziosi borghi storici, luoghi rurali e costieri, capace di affascinare spettatori e turisti, accompagnati dalla voce narrante e dalla sensibilità di un artista d’eccezione, Massimo Lippi.

“Inizia il percorso televisivo del Lazio. Porteremo in tv le grandi bellezze della nostra Regione, un patrimonio storico, naturale e culturale unico in Italia. Abbiamo una convinzione: se riparte il turismo riparte il Lazio” – ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Un viaggio che attraversa anni di storia, paesaggi suggestivi e opere culturali di inestimabile valore. Un percorso immersivo nei luoghi incantevoli presenti in ogni provincia ammirandone le unicità e i fattori maggiormente attrattivi che ci invidiano in tutto il mondo. Nasce così l’idea di «Dentro l’Opera» con l’obiettivo di attrarre spettatori e potenziali viaggiatori. Il Lazio è capofila nel racconto di un’Italia ancora inesplorata, quella costituita dalle zone interne e meno note ma preziose che affiancano i grandi centri, e, in tal senso, la cultura, l’arte e la storia rappresentano un imprescindibile cardine su cui far leva per incrementare i flussi turistici nell’intero territorio e stimolare la crescita economica dell’intero comparto turistico regionale” – ha commentato l’Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado.

L’iniziativa rientra nelle azioni programmatiche di promozione e valorizzazione turistica dell’intero territorio regionale realizzate dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio.