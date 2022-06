“Mi congratulo per il rinnovo dell’incarico a Presidente internazionale di Croce Rossa a Francesco Rocca. In un momento come questo tra pandemia e guerre avere un italiano alla guida della organizzazione mondiale di CRI e Mezzaluna Rossa è di grande importanza e un onore italiano” Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.