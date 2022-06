Bracciano ospita i campionati regionali assoluti 2022 di badminton

Gli sport a Bracciano continuano il loro cammino di ripresa post Covid e tra questi il badminton con il club locale che sarà duplice protagonista nei Campionati Regionali Assoluti 2022 in programma domenica 19 giugno presso la Palestra Comunale di via delle Palme 11.

Infatti il Bracciano Badminton sarà presente nella doppia veste di club partecipante ed organizzatore ufficiale dell’evento, per il secondo anno consecutivo di scena nella nostra cittadina (location evidentemente particolarmente apprezzata dagli organi federali della FIBa).

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bracciano, vedrà la partecipazione di giocatori e giocatrici di vari club del Lazio (tra cui i nomi di spicco GS Fiamme Oro e SS Lazio Badminton) per contendersi i titoli delle 5 specialità di singolo (maschile e femminile) e doppio (maschile, femminile e misto).

Particolare attenzione sarà puntata sul nostro Daniele Carlone, bi-campione uscente di singolo e doppio maschile che, nonostante un recente fastidio alla spalla destra, proverà a bissare il primo posto sui podi.

Appuntamento, quindi, alle 9 e 30 con le prime partite e via fino alle finali previste dalle 11 e 30 e cerimonie di premiazione immediatamente a seguire.