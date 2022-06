Se lo sport offre l’esempio (positivo) ai guerrafondai

Due tenniste, la russa Daria Kasatkina e l’ucraina Anhelina Kalinina, protagoniste di un momento di fair play durante il match valido per il primo turno del torneo Wta di Berlino. L’ucraina, che aveva vinto il primo set, a un certo punto del match si è accasciata sull’erba, infortunata a un polpaccio. Non ci ha pensato due volte la russa Kasatkina, ha scavalcato la rete ed è andata a prendere del ghiaccio per la collega seduta a terra. Il tutto, tra gli applausi degli spettatori presenti. Il tutto, con buona pace della guerra e di quelle federazioni che, confondendo la guerra con lo sport, hanno pensato bene di estromettere dalle competizioni internazionali atleti russi e bielorussi. Ah, per la cronaca, la partita è poi ripresa, e si è conclusa con la vittoria della Kasatkina per 5-7 6-3 6-1.

Massimiliano Morelli