L’analisi del voto – La mèta della metà

Se la media dei votanti è così bassa qualche interrogativo, la politica italiana, dovrà pure cominciare a porselo. Se otto italiani su dieci hanno pensato bene di non votare il referendum, forse la colpa non è del tutto ascrivibile agli assenti, anche se per certi politici – che magari la politica la fanno, e sanno farla pure bene – la latitanza degli elettori è un’occasione persa. Forse non sono andati a votare perché il Paese reale, con i suoi bisogni, va in una direzione diametralmente opposta a quella dei partiti. Forse perché se si fosse parlato per esempio di salario minimo, cannabis legale e fine vita – probabilmente – i risultati sarebbero stati ben altri. Il popolo ha votato per lo meno i sindaci: a Verona un ex calciatore fa breccia nel cuore degli scaligeri, a Ventotene il leader del “Popolo della famiglia” di voti ne prende neanche uno.

Nel nostro territorio, i dati dell’affluenza alle urne dicono che a Ladispoli è andato ai seggi il 54,09 dei cittadini e a Cerveteri ha votato il 51,09% degli elettori. Praticamente significa che ha votato un cittadino su due. Telloni ha vinto al primo turno, Grando ha quasi vinto, Santi ha avuto la sua conferma e la Gubetti presumibilmente andrà al ballottaggio, c’è solo da decidere con chi se la vedrà il 26 giugno.

Ai tg della sera, le dichiarazioni dei “grandi” capoccioni della politica sono in fotocopia, in stile “abbiamo vinto noi”, e forse l’unico che ci mette la faccia al cospetto della sconfitta è l’ex premier Conte, ma sarebbe stato da eretici affermare il contrario, cioè che per il suo partito la tornata elettorale fosse stata positiva. Lungo lo Stivale i grillini vivono la loro ecatombe e ottengono il 4,4% a Genova; il 4,3% a Taranto; il 4,2% a Messina; il 2% a La Spezia; l’1,56% a Catanzaro; l’1,2% a Padova; l’1,8% a Pistoia; l’1,22% a Lodi; lo 0,71% a L’Aquila; il 2% a Piacenza. Numeri che la dicono lunga sulla disaffezione. E, forse, anche su altro.

Massimiliano Morelli