Asl Roma 4, tumore della mammella, c’è lo screening per la prevenzione

La ASL Roma 4, seguendo le indicazioni Regionali, ha organizzato un percorso diagnostico-terapeutico completamente gratuito per la prevenzione del tumore della mammella. Aderendo a questo percorso si potrà verificare la presenza di eventuali neoplasie in una fase precoce, in pratica quando non danno alcun disturbo. Aumenteranno così le possibilità di iniziare terapie efficaci e meno aggressive, e soprattutto aumenterà la possibilità di guarigione.

Popolazione interessata: donne di età compresa tra 50 e 69 anni, da 70 a 74 anni l’adesione è spontanea (non si riceve un invito ma si può chiedere tramite call center di rientrare nel programma di screening). Per le donne più giovani sono previste iniziative ad hoc.