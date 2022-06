Giornata di relax assoluto all’ex Motosi di Manziana, fra risate, musica e mangiate. Organizzata dal deus ex machina del Bracciano basket Luciano Cioce e dal suo staff, la giornata dello sport e degli amici, delle famiglie e dei sorrisi, è stata apprezzata al punto che quanto prima si potrà pensare di replicarla. Tutti insieme appassionatamente, con l’accompagnamento di porchetta e braciolate d’ogni tipo. E tanti, tanti ragazzini a divertirsi, come se non ci fosse un domani.