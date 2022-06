Quando il lavoratore non viene pagato…

Riceviamo e pubblichiamo – Sono una lavoratrice dell’appalto di pulizie di ENEA Casaccia penso possa interessare che i lavoratori di C.R.Appalti che svolge le pulizie presso Casaccia e Frascati non paga gli stipendi ai propri dipendenti dal mese di dicembre 2021 e nonostante questo non si riesca a far rescindere l’appalto

Siamo in agitazione da diversi giorni ma la committenza se la prende ancora comoda a tutto questo si aggiunge la beffa di persone che vengono assunte per sostituirci con la promessa di un posto di lavoro sicuro e che non verranno né assunti e tantomeno retribuiti dal momento che la C.R.App.ha un contenzioso con I.N.P.S e Agenzia delle entrate per svariate centinaia di migliaia di euro e conseguentemente a questo ha le fatture e i conti bloccati

Se la vostra redazione crede di poterci aiutare divulgando il nostro malessere Ve ne saremmo grati lunedì mattina saremo nuovamente fuori dall’ingresso principale di Casaccia.

Lettera firmata