Presentato “Rivoluzione metabolica”, il libro di Danilo De Mari

Danilo De Mari raddoppia! Dopo il grande successo di “Restart metabolico”, il farmacista, nutrizionista ed esperto di fitoterapia punta ad un nuovo stile di vita attraverso il suo secondo libro: “Rivoluzione metabolica”, edito da Longanesi e già disponibile in tutte le librerie d’Italia e negli store online.

Il libro è stato presentato a Roma, all’interno del Monastero San Charbel, dallo stesso autore. «Non è il classico libro che vuole propinare una dieta. “Rivoluzione metabolica” – ha dichiarato De Mari – punta ad un nuovo stile di vita, con un alimentazione semplice e sostenibile da chiunque. Questo è un vero e proprio metodo che vuole aiutare le persone a liberarsi dalle cattive abitudini, soprattutto alimentari, che abbiamo iniziato a seguire pedissequamente, facendoci trascinare dai tempi sempre più stretti da dedicare a noi stessi. Tutte abitudini che ci hanno portato ad accumulo di tossine, stress ossidativo e, di conseguenza, un rallentamento del metabolismo».

Per uscire da queste cattive abitudini, però, non serve il restringimento calorico. E’ un qualcosa che va bene per il primo periodo, ma dopo? Rischiamo di ricominciare a mangiare più di prima. Allora non vietiamoci nulla, ma stiamo attenti a seguire uno schema di vita più sano che comprenda giusta alimentazione, controllo ed eliminazione dello stress, attività fisica ed esercizi di meditazione. In “Rivoluzione metabolica” – ha concluso il Dott. De Mari – c’è un vero e proprio nuovo modo di vivere».

Dopo un programma di restart, presentato nel primo libro, che ha riattivato il metabolismo per un fisico più asciutto e scattante, come si fa a mantenere la forma fisica senza restare perennemente a dieta? Occorre partire da una vera e propria rivoluzione: alimentare e dello stile di vita. Una rivoluzione che ci consentirà di liberarci definitivamente dalla costrizione e prigionia di diete senza fine, proiettandoci in una dimensione di “diaita” (dal greco “stile di vita”), uno stile alimentare semplice, quotidiano e sostenibile senza sforzi, che ci aiuterà a conciliare il bisogno di mantenerci leggeri, scattanti e in forma con il piacere della convivialità e del buon cibo.

Grazie al secondo step del metodo De Mari si può imparare come abbinare i cibi, come gestire gli strappi alimentari, come muovere il corpo in armonia e l’importanza di ritagliarci con continuità dei momenti di introspezione e rilassamento. Due momenti di profonda disintossicazione annuale completano il metodo e offrono due programmi stagionali, uno primaverile e uno autunnale, per spegnere l’infiammazione dell’organismo e liberarlo dallo stress ossidativo e dalle tossine in maniera profonda e duratura.