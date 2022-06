Libri, c’è “California Sun”, il fantasy griffato Maroni

È uscito in tutte le librerie “California Sun”, il primo fantasy di Alberto Maroni edito da MontaG.

Michael Dover, trentenne stanco della vita monotona che conduce, il giorno del suo compleanno decide di andare in California alla ricerca del cambiamento di cui ha bisogno.

Cinquanta anni dopo, un uomo molto strano, che ha ottanta anni ma non li dimostra, vive la sua personale odissea urbana nella Los Angeles del futuro. Cosa collega le due storie? Cosa hanno in comune i due uomini costretti a vivere un’esistenza legata a un buio perenne?

Tra salti temporali, nuovi incontri e incredibili ritrovamenti, entrambi arriveranno a una quadratura del cerchio, compiendo un destino forse scritto e trovando quella giustizia inseguita da troppo tempo.

Perché leggere California Sun? “In questo libro metto insieme generi e influenze diverse: dalla fantascienza al fantasy, passando per l’horror splatter e la commedia romantica”, spiega Maroni. “Al lettore piacerà perdersi nei riferimenti e nel trip che è il viaggio del protagonista. E poi è un libro fresco e leggero. La lettura perfetta sotto l’ombrellone”.

Alberto Maroni è nato a San Severino Marche. Da sempre è appassionato di cinema e arte in generale. Dopo gli studi al Dams cinema di Bologna e alla New York Film Academy di New York, da più di dieci anni lavora come freelance nel campo del videomaking e della fotografia. In parallelo porta avanti il suo amore per la scrittura. In principio attraverso poesie, racconti, sceneggiature di cortometraggi e recensioni specializzate. California Sun, è il suo primo romanzo.