XV Municipio, Torquati promuove lo street food di Ponte Milvio

Riceviamo e pubblichiamo – Siamo felici di ospitare per la prima volta a Roma nord, il TTSFood, la quattro giorni dedicata allo street food.

Un evento che a partire dalle 17 di domani, 9 giugno, e fino alla tarda serata di domenica 12, accoglierà nell’area parcheggio poco distante da Ponte Milvio, venticinque street chef provenienti da tutta Italia che daranno vita a un tour gastronomico tra cucina italiana e internazionale.

Con il patrocinio del Municipio XV, l’iniziativa anticipa di pochi giorni l’inizio dell’estate romana nel nostro territorio, una parte della città che finalmente tornerà ad essere protagonista di una programmazione culturale ricca di eventi e iniziative.

Ancora un’altra buona occasione, quella di TTSFood, per veder tornare i residenti del nostro municipio e tutti i romani in strada dopo un lungo e difficile periodo di pandemia, e che conferma Ponte Milvio come uno dei luoghi di aggregazione e condivisione del nostro territorio e di tutta Roma.”