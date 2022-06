Vicovaro, nel ricordo dell’eccidio delle Pratarelle

Il Vice Sindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna, ha partecipato al 78° Anniversario dell’eccidio delle Pratarelle nel Comune di Vicovaro.

“Un episodio macabro che ha sconvolto la comunità di Vicovaro e che oggi onoriamo e ricordiamo con la nostra presenza e quella del Gonfalone Istituzionale. La storia di quegli anni ci consegna fatti orribili che non debbono più ripetersi, in questo difficile momento di crisi internazionale dobbiamo rimanere saldi sul valore della pace che le Istituzioni possono contribuire a ricostruire, anche in contesti difficili. Questa ricorrenza a Vicovaro, sancisce ufficialmente l’”Atto di Fratellanza” tra il Comune di Vicovaro e Paliano, sottoscritto dai Sindaci Fiorenzo De Simone e Domenico Alfieri che unisce due territori provinciali confinanti nel messaggio di pace che vogliamo dedicare alle famiglie dei martiri di Vicovaro e alle vittime di tutte le guerre”.