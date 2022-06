Al Cerreto con Pascucci, domani apericena a L’Angolo del Caffè

Riceviamo e pubblichiamo – Un Nuovo Inizio per Ladispoli deve partire dal Cerreto, uno dei quartieri più densamente popolati di Ladispoli con una serie di problemi irrisolti che vanno affrontati con competenza, primo fra tutti quello del metano e il tema energetico.

Per questo il candidato sindaco Alessio Pascucci e le candidate e i candidati della coalizione Un nuovo inizio saranno presenti dalle 16.30 di giovedì 9 giugno presso la piazzetta adiacente al Maury’s del Cerreto per ascoltare e raccogliere ancora una volta le istanze della cittadinanza. Fino alle 18 Alessio Pascucci e i suoi candidat* gireranno tra le attività per incontrare i cittadini e pianificare insieme una nuova Ladispoli.

La serata continuerà alle 20.30 con un apericena al bar L’Angolo del Caffè in via Glasgow 48.