Anguillara Sabazia e i fondi per il palazzo baronale Orsini

Il Lazio è un territorio straordinario, ricco di storia e luoghi che hanno segnato la nostra straordinaria cultura. Siti che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare. Ecco perché anche quest’anno abbiamo deciso di sbloccare un fondo per sostenere lavori di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di edifici storici della nostra Regione. Grazie a questi stanziamenti riusciremo a intervenire su 32 tra dimore storiche e giardini accreditati nella Rete Regionale. Tra questi faranno parte tre gioielli che ho particolarmente a cuore: il Palazzo Baronale Orsini di Anguillara Sabazia; il Museo civico d’arte a Villa De Pisa di Olevano Romano, la Villa del Cardinale a Rocca di Papa. Siti di grande fascino, patrimonio fondamentale del Lazio di cui tutte e tutti, grazie a questi interventi, potranno godere appieno. Un modo per rilanciare non solo il turismo ma anche per far conoscere ai nostri stessi cittadini luoghi straordinari. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.