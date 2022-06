Scuole, Salvo D’Acquisto in visita al Sicario ranch

Giornata fantastica al Sicario ranch di via della Tragliatella ( Sambuco- Bracciano) per i ragazzi del primo e secondo agrario dell’Istituto Salvo D’Acquisto di Castelgiuliano – Bracciano. Accompagnati dalla Preside, Lucia Dutto , e dalla professoressa Laura Mascagna, i ragazzi hanno potuto assistere e partecipare a tutte le fasi di accudimento e sellaggio del cavallo, imparare a “parlare” con il cavallo , accarezzarlo Pulitura del manto e acconciatura della criniera, pulitura degli zoccoli, nutrizione , igiene della stalla , hanno visto la diretta partecipazione dei ragazzi che , catturati dall’avvincente ed appassionata esposizione del tutor Salvatore , non hanno perso una parola della minuziosa elencazione non solo delle parti anatomiche del cavallo e la nomenclatura delle varie sezioni della sella, nonché’ dei finimenti che rendono più’ sicura la cavalcata . Ma certo la parte più’ bella della mattinata e’ stata quella in cui ogni ragazzi e’ potuto salire a cavallo , sempre sotto la guida esperta del tutor e , vincendo ogni timore ed insicurezza ha potuto cavalcare e mettere in pratica quanto appreso: come ci si avvicina in sicurezza, come si accudisce, come si sella , come si nutre, come riposa e, per finire, la squisita ospitalità’ dei rancheros che li gratificati con un bel piatto di pasta! Insomma questa e’ ‘ASL che piace di più’ , sicuramente! Ma soprattutto e’ un modo per scrollarsi finalmente di dosso il grigiore dell’ inverno e del Covid. Grazie al tutor aziendale Giuseppe e Claudia per la passione che mettono in tutti ciò’ che fanno e la capacità’ di trasmettere entusiasmo.