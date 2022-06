Lo scandalo verso Gardaland

Cronaca Lombardia e Nazionale: “episodi orribili che non possono e non devono più essere accettati” Queste sono le parole del Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli, a commento dei fatti avvenuti sul treno che da Peschiera del Garda (provincia di Verona) doveva riportare alcune ragazze lombarde a Milano, vittime di molestie e violenze sessuali.

Alcune aggressioni sarebbero avvenute addirittura mentre il treno era stato bloccato azionando il freno di emergenza.

Codacons: “Ma davanti a fatti così gravi, per cui chiediamo e vogliamo sia fatta giustizia, e si proceda il più celermente possibile ad identificare i responsabili dei fatti avvenuti sui treni, è anche doveroso chiedersi come è possibile che questi fatti avvengano all’interno di un mezzo di trasporto pubblico – denuncia il Presidente Donzelli – dove è la sicurezza? Chi tutela i pendolari e tutte le persone a bordo? Dovrebbe essere una precisa responsabilità di chi mette a disposizione i convogli, ma spesse volte ciò non avviene.

Per questo motivo presenteremo una denuncia/querela alla Procura della Repubblica chiedendo siano verificate tutte le responsabilità penali in questa intricata ma gravissima vicenda.”