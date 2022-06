Cineto Romano, ristrutturato il centro sportivo

È stato ristrutturato a Cineto Romano il centro sportivo intitolato ad “Augusto Ranieri”. All’inaugurazione ha partecipato il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna.

“Lo sport torna a vivere a Cineto Romano grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, della Regione Lazio e di tutte le Istituzioni che sostengono le politiche sportive del territorio metropolitano. Assieme al Sindaco Massimiliano Liani, al Consigliere regionale Daniele Ognibene, Cristiana Avenali dell’ufficio dei piccoli Comuni, lavoreremo per sostenere investimenti come questo, per garantire sopratutto alle piccole comunità, il diritto allo sport per i cittadini del territorio provinciale. Con i fondi del Pnrr e gli investimenti di bilancio abbiamo programmato importanti interventi per aumentare l’offerta sportiva e dei servizi. Siamo al fianco delle società sportive e quanti credono nello sport per diminuire le disuguaglianze implementando la socialità, mettendo a disposizione impianti capaci di accogliere tutti gli eventi sportivi”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.