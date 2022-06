Covid e ondate di calore, il punto della Regione Lazio

“Oggi nel Lazio su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226.

Ondate di calore: allerta da bollino rosso massima attenzione soprattutto per i bambini e gli anziani. Evitare le ore più calde e bere molta acqua”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.