Libri, a Trevignano Romano… “buttate via i fazzoletti”

L’allergia, questa sconosciuta. Anzi, no, questa… “accantonata”. Parte da questo assunto l’idea del libro “Butta via i fazzoletti”, scritto in maniera leggera e amabile da Sabrina De Federicis, laureata in paleontologia e da anni professionalmente inserita nel pianeta-sanità. Il volume (edito da “Libri d’impresa”) analizza la “scelta” di curare l’allergia e certo non di addormentarne i sintomi.

Il libro viene presentato dalla stessa autrice venerdì 10 giugno alle 17 e 30 nell’aula consiliare del Comune di Trevignano Romano (piazza Vittorio Emanuele III, 1 ) e sarà il quarto appuntamento di un tour itinerante che prima di Trevignano ha visto la stessa De Federicis “raccontare” il manoscritto due volte a Roma, poi a Pescara, e che a seguire la vedrà impegnata a Termoli e a Campobasso. Il libro è scritto per i pazienti, dunque per chi si deve curare e soprattutto riesce a “dar voce” al popolo degli allergici

Ad accompagnarla nel divulgare il concetto del “guarire è una scelta” e nel desiderio di far capire cosa sia l’allergia, c’è il giornalista romano Massimiliano Morelli, direttore del mensile “L’agone”.