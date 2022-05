Volley scuola, parla il Garante dell’infanzia della Regione Lazio

«Il Volley Scuola-Trofeo Acea è uno dei momenti sportivi più significativi della nostra Regione – ha commentato Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio – che negli anni ha coinvolto migliaia di studenti. Durante le varie fasi del torneo abbiamo avuto modo di confrontarci ed informare gli studenti sui pericoli del web e sul suo uso consapevole. Lo sport è la condivisione dei valori sul campo di gioco, è l’antidoto giusto per contrastare ogni forma di bullismo. Volley Scuola, nata nel 1994 da una grande intuizione della FIPAV Lazio, ha rappresentato, negli anni, un vero punto di riferimento delle scuole secondarie superiori di tutta la regione. Una bellissima festa dello sport e dell’integrazione sociale».

Il grande valore di questa iniziativa è riuscito a far superare le difficoltà dell’emergenza sanitaria della pandemia, in quanto anche dai collegamenti da remoto i ragazzi e gli organizzatori hanno fatto leva sui valori positivi del fair play, del rispetto, dell’amicizia e della solidarietà che, in assenza dei tornei e delle partite, hanno continuato a vivere in ciascuno dei partecipanti. «Come garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio – ha continuato Monica Sansoni – abbiamo partecipato ai vari incontri nell’ambito del progetto “Valori di volley, valori di vita 2.0”. Gli studenti, insieme ai relatori, hanno potuto approfondire tematiche di particolare rilievo sociale come il doxing, la pratica di cercare e diffondere pubblicamente on-line, informazioni personali e private violando la privacy, un reato che comprende al suo interno moltissimi altri reati come la calunnia e la persecuzione».

«Il Volley Scuola-Trofeo Acea rappresenta un evento imperdibile per i giovani – ha aggiunto Alessandro Fidotti, responsabile del progetto – grazie alla partnership sempre più consolidata con Acea abbiamo vissuto tutti un grande spettacolo fatto di divertimento, socialità, sano agonismo e leale competizione».

La lunga storia di questo torneo è stata raccontata e testimoniata da Luciano Cecchi, oggi vicepresidente nazionale della Federazione Pallavolo e uno degli ideatori di Volley scuola: «Non è sempre facile far crescere una manifestazione tra tradizione e innovazione. Con Acea ci siamo riusciti e anche nel 2022, alla luce di un tavolo comune al quale lavoriamo già dalla fine di dicembre, siamo stati all’altezza della storia del Torneo. Non dimentichiamo che il nostro Torneo ha battuto anche il COVID, superando difficoltà e barriere».