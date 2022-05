Sociale, San Felice Circeo, ottima riuscita per la “Regata delle Rondini”

Ottima riuscita per la “Regata delle Rondini”, veleggiata sportiva solidale organizzata da A.N.D.O.S. “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno” – Comitato di Latina ODV.

La giornata si è aperta con il benvenuto della Presidente A.N.D.O.S. Latina, Dottoressa Paola Bellardini, la quale ha sottolineato l’importanza di aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’anticipazione diagnostica favorendo l’adesione ai programmi di screening oncologici regionali. A seguire ci sono stati i saluti del Comandante Antonio Caserta della Guardia Costiera di San Felice Circeo, e del Presidente del Circeo Yacht Vela Club Franco Borsò.

Alle ore 10, in un mare poco mosso, con un vento teso e sotto un bellissimo sole, 16 barche a vela tra i 9 e i 13 metri che hanno ospitato 50 donne A.N.D.O.S. provenienti da Latina e da città vicine (Anzio/Nettuno, Velletri, Sezze e Fondi), hanno preso il largo e concluso in poco più di un’ora il percorso di 6 miglia tracciato dal Circeo Yacht Vela Club nelle splendide acque antistanti il litorale del Circeo.

Oltre alle operazioni di disormeggio e ormeggio, gli uomini della Cooperativa del Porto “Circeo 1°” hanno agevolato l’imbarco e lo sbarco delle ospiti in massima sicurezza, mentre la Guardia Costiera assicurava l’assistenza in mare. A fine regata, oltre 160 persone presenti si sono rifocillati grazie all’Accademia della Cucina Mediterranea, coordinata del Presidente Franco Bruno, che ha preparato un eccellente buffet a base di pesce e verdure, buon vino e squisiti dolcetti.

Durante il momento conviviale, è stata data la parola ad alcune donne A.N.D.O.S. che hanno testimoniato quanto sia importante condividere la vita associativa e tutto il loro entusiasmo per aver partecipato ad un evento straordinario che ha regalato loro una giornata di spensieratezza e benessere. E’ stato poi il momento dei riconoscimenti con targhe alla Accademia della Cucina Mediterranea, ritirata da Franco Bruno, al Circeo Yacht Vela Club, ritirata da Franco Borsò ed alla Cooperativa Circeo 1°, ritirata da Monia di Cosimo. Il Sindaco del Comune di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni , prendendo la parola e cogliendo i desideri di tutti i presenti, ha anche confermato il supporto della sua Amministrazione per le prossime edizioni della “Regata delle Rondini”.

L’ A.N.D.O.S. è presente in Italia con circa 50 Comitati, a Latina è attiva dal 2010. La mission dell’Associazione è prenderci cura delle donne operate di tumore della mammella e lo fa attraverso varie attività: sostegno psicologico, linfodrenaggio del braccio coinvolto, percorso nutrizionale e attività motoria di gruppo, attività occupazionale di gruppo, fornitura gratuita delle parrucche, attività culturali e ricreative. L’A.N.D.O.S. si impegna, inoltre, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’anticipazione diagnostica favorendo l’adesione ai programmi di screening oncologici regionali, anche a promuovere tra le donne il percorso multidisciplinare di cura del tumore della mammella presso le Breast Unit. Le Volontarie, donne già coinvolte nella malattia e non, si adoperano giornalmente con entusiasmo per garantire le attività su riportate, in completa gratuità.