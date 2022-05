Civitavecchia, c’è la settimana del sollievo

Riceviamo e pubblichiamo – Settimana del sollievo, dedicato alle cure palliative, una iniziativa Asl Roma 4, a cui USPT aderisce in collaborazione con CS 2015 Coaching Solution, con la volontà di portare avanti la potenzialità di una sinergia al servizio dei pazienti oncologici e delle famiglie.

Saremo presenti la prossima settimana all’hospice Carlo Chenis, per dare il nostro contributo, offrendo consulenze di sostegno psicologico dedicate all’utenza.

L’iniziativa si trova in linea con la nostra Mission di portare avanti la cultura al benessere psicologico e condividere la possibilità di fare una rete concreta che sostenga in questi complessi momento di vita .

Di seguito pubblichiamo il calendario delle attività con cui aderiamo, a questa proposta promossa e coordinata con l’equipe dell’hospice Carlo Chenis, fatta anche di condivisioni di storie di vita che possono offrire sostegno con la delicatezza e la consistenza che queste situazioni richiedono.