Calcio, serie A, ancora novanta minuti di “fuoco”

Le milanesi vincono e così il campionato si deciderà all’ultima giornata. Al 2-0 del Milan nei confronti dell’Atalanta risponde in serata l’1-3 dell’Inter sul campo del Cagliari, squadra che ora vede avvicinarsi lo spettro della serie B. I sardi hanno due punti di svantaggio nei confronti della Salernitana, che domenica gioca in casa contro un’Udinese che ha più nulla da chiedere al torneo, mentre gli isolani andranno a giocare in casa del già retrocesso Venezia; in caso di arrivo a pari punti (pareggio dei campani e blitz del Cagliari) sarebbero i sardi a salvarsi, ma difficilmente la squadra di Nicola si lascerà sfuggire l’occasione di una salvezza fino a due mesi fa considerata impossibile. A Napoli lacrime per l’addio di Insigne, figlio d’una città unica: l’attaccante partenopeo andrà a giocare dall’altra parte dell’oceano, il “dio denaro” ha prevalso sui sentimenti. La Roma, con la testa alla finale di Conference league, pareggia in casa contro il Venezia (davanti a settantamila tifosi) e spera di non restare col cerino in mano per quel che riguarda la qualificazione europea: Lazio e Fiorentina sulla carta dovrebbero arrivare sopra i giallorossi; e se la squadra di Mourinho non dovesser avere la meglio sul Torino nell’ultima giornata, potrebbero trovarsi scavalcati anche dall’Atalanta, così da chiudere il campionato in ottava posizione.

Efisio Collu