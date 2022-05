Manziana, parte la campagna elettorale per le elezioni comunali

Presso la sede della Costituente per Manziana si è dato il via alla campagna elettorale con la presentazione del candidato sindaco della lista civica “Si Amo Manziana” Alessio Telloni e della squadra di candidati al Consiglio Comunale.

Si è parlato di prospettive e di come rilanciare, soprattutto socialmente, la nostra cittadina.

La Costituente per Manziana ha lavorato in questi mesi per stimolare il dibattito, capire insieme alla cittadinanza quali fossero le esigenze, le criticità e trovare insieme un percorso di medio periodo che possa portare Manziana e Quadroni a ritrovarsi come una comunità coesa.

Erano presenti anche i consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano Minnucci che hanno offerto un punto di vista di comprensorio e di come sia utile lavorare e progettare, pensando anche al nostro intorno in maniera strategica.