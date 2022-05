Bandiera blu a Trevignano, il plauso di Minnucci

“Apprendo con soddisfazione che durante la cerimonia nazionale di assegnazione delle bandiere Blu Italiane rilasciate ogni anno dalla FEE – Foundation for Environmental Education è stata assegnata a Trevignano per il quinto anno consecutiva la Bandiera Blu per le spiagge più belle d’Italia.

E’ un riconoscimento importante alla bellezza, pulizia e sostenibilità che certifica un lavoro di cura ed amore del territorio da parte di gestori, amministratori e cittadini per i quale non posso che complimentarmi” così in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci.