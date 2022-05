Bracciano, giornata positiva per la distribuzione delle compostiere

Il sindaco Marco Crocicchi: “Siamo soddisfatti. Stiamo portando il progetto anche nelle scuole”

“Siamo soddisfatti della giornata. C’è stata ampia risposta da parte dei cittadini”. Così il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi si è espresso a margine della mattinata che già dalle 8 del mattino e fino alle 13 oggi ha visto la distribuzione di compostiere domestiche nell’ambito del Progetto ComLoc del quale il Comune di Bracciano è capofila.

“Stiamo portando il progetto anche nelle scuole” ha aggiunto il sindaco per il quale “la messa a regime del progetto consentirà di diminuire la quantità di rifiuti”.

Chiaro l’obiettivo. “Anziché sostenere un costo per lo smaltimento si produrrà una risorsa per i giardini e l’agricoltura”.

Soddisfatta anche l’assessore all’Ambiente Ida Maria Nesi per la quale “è stata una giornata importante. Già dalle prime ore del mattino abbiamo registrato una buona presenza di cittadini venuti a prendere una compostiera per la propria abitazione”. Nesi ha annunciato inoltre che il prossimo sabato nella sede Tekneko in via Archimazzasette si terrà con gli stessi orari una analoga distribuzione di compostiere. Potranno fare domanda in loco anche i cittadini che fino ad oggi non ne hanno fatto richiesta.

All’iniziativa sono stati presenti oltre al sindaco Crocicchi e all’assessore Nesi, addetti della Tekneko, il presidente dell’Associazione Italiana Compostaggio Fabio Musmeci e Stefano Irsuti della cooperativa sociale Elle 30.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle “Misure a favore delle attività di Compostaggio e auto compostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” coinvolge sei Comuni: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale Monterano, Oriolo Romano e Bassano Romano.