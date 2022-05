Anguillara, a proposito dei comitati di quartiere…

Qualche tempo fa insieme al gruppo che rappresento, facemmo una proposta al consigliere Manciuria, quella di un ordine del giorno da presentare al consiglio comunale riguardante i comitati di quartiere, ne fu entusiasta e subito si attivò con gli altri consiglieri per procedere ad una sua condivisione.

Il maggio si è svolto un consiglio comunale che riteniamo molto importante, difatti al punto 7 si è discusso un ordine del giorno proposto e firmato da una parte dei consiglieri di minoranza; Isaia Sergio Manciuria, Stronati Enrico, Matteo Flenghi, Michele Cardone.

Il punto di discussione riguardava la possibilità di procedere nella volontà di partecipazione popolare attraverso lo strumento dei quartieri cosi come stabilito dall’art 12 dello Statuto Comunale La disamina è stata incentrata su come sviluppare un progetto che possa riportare di nuovo i cittadini alla partecipazione in alcune scelte dell’amministrazione.

Si è addivenuti ad un accordo che secondo noi è un passo in avanti di democrazia e partecipazione. La scelta è quella di nominare una commissione esterna composta da 9 membri di cui cinque di maggioranza e quattro di minoranza indicati dai rispettivi Capigruppo Consiliari.

Questa commissione che opererà a titolo gratuito, sarà nominata con delibera di giunta, avrà il compito entro un determinato tempo di revisionare il regolamento sui comitati di quartiere, di snellirlo, e renderlo più omogeneo.

Il consiglio comunale tutto, ha votato a favore di questa proposta, solo un consigliere ha preferito astenersi.

Con l’occasione vogliamo ringraziare il Sindaco e i consiglieri che hanno creduto in questa proposta che sarà da impulso a quei cittadini che vorranno mettere a disposizione il proprio tempo per rimodellare questo nostro paese.

Benedetto Titocci