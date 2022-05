Libri, a Manziana presentato “Lo scorpione dorato”

Si è svolta giovedì 28 aprile 2022, pomeriggio nella biblioteca di Manziana la presentazione del romanzo “Lo scorpione dorato” di Marika Campeti.

Un’atmosfera unica e coinvolgente che ha visto come protagonisti valori universali come l’umanità, la lotta per i diritti, la speranza.

Le parole dell’autrice così come le tematiche trattate, sono arrivate a toccare nel profondo i presenti, creando un dialogo costruttivo che ha scavato nell’animo di ognuno.

Presenti anche le istituzioni, il sindaco Bruno Bruni, l’assessore Eleonora Brini, Giovanni Furgiuele presidente associazione culturale no profit “L’agone nuovo” e le ragazze della consulta giovani che hanno dialogato con l’autrice. A moderare l’incontro la giornalista Erica Trucchia.

Eventi come questo ci danno comprendere quanto sia importante la lettura, la cultura e la condivisione.

Parlare di argomenti attuali e importanti come la guerra e la discriminazione è fondamentale per formare nelle coscienze quella giusta consapevolezza che ci rende in grado di vedere la realtà con i nostri occhi, prima di filtri e giudizi.

Viviamo in un mondo troppo veloce, ha detto Campeti, dove le notizie ci attraversano, senza farci comprendere dal vivo il profondo dramma in cui vivono alcuni popoli, in particolare i bambini a cui sono negati i diritti basilari. Bambini che avranno il compito di costruire il futuro insieme ai nostri figli. La lettura ci aiuta ad entrare insieme ai personaggi in un mondo purtroppo reale che vive in parallelo al nostro, fatto di difficoltà e disumanità. Un mondo che non possiamo e non dobbiamo più ignorare.