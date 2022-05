L’Amministrazione comunale augura buon primo maggio a tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori e a chi il lavoro non lo trova.

A chi è ancora costretto a lavorare senza diritti. A chi svolge con responsabilità i suoi doveri perché sa che quei diritti conquistati con la lotta e con i sacrifici non possono essere sviliti.

buon primo maggio a chi lavora per la pace perché senza la pace non c’è lavoro e non c’è futuro.