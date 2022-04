Roma, politiche sociali per evitare la dispersione scolastica

Il Consigliere Delegato Daniele Parrucci è intervenuto questo pomeriggio alla presentazione del “Laboratorio Automazione industriale Siemens” presso il Centro di Formazione Salesiano “Borgo Ragazzi Don Bosco” nel quartiere Prenestino di Roma.

“Una realtà solida e di eccellenza quella del Cnos FAP Regione Lazio guidata da Direttore regionale Alessandro Chiorri e dal Presidente nazionale Don Mario Tonini, che portano avanti progetti innovativi come quello presentato oggi. La finalità operativa del laboratorio certificato Siemens è orientata alla teleassistenza con piattaforme di gestione per il controllo di utenti e dispositivi su cloud o su reti VPN; inoltre il laboratorio è focalizzato sul tema del risparmio ed efficientamento energeti-co dei cicli produttivi nell’ottica dell’Industria 4.0. Un punto di riferimento d’eccellenza per i nostri Centri di Formazione nei quali i ragazzi sviluppano conoscenze fondamentali per il loro futuro lavorativo e diminuiscono il fenomeno dellla dispersione scolastica. In questi ambienti scolastici i ragazzi ritrovano un ambiente familiare e sociali fondamentale per lo sviluppo formativo e psicologico”. Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Formazione di CMRC