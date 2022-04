Colleferro Capitale europea dello spazio, incontro a Palazzo Valentini

“Ospitata a Palazzo Valentini la due giorni dedicata a “Colleferro Capitale Europea dello Spazio”, un incontro tra i principali partner istituzionali, scientifici e operatori del settore nell’anno in cui coincide per la città dell’area metropolitana di Roma Capitale la Presidenza della CVA, Community of Ariane Cities, che riunisce 15 città europee e industrie partner nel trasporto spaziale europeo, di cui Colleferro, insieme ad Avio Spa, è tra le città fondatrici.

“La storia dell’aerospazio in Italia e in Europa vede nell’hub industriale di Colleferro, dal secondo dopoguerra, giocare un ruolo chiave in quello che oggi rende il nostro paese il terzo a contribuire alle attività dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e tra le prime sette nazioni al mondo nel settore. L’Italia è uno dei soli 6 paesi al mondo in grado di portare oggetti nello spazio: è sullo sfondo dì questa consapevolezza che Colleferro eredita il ruolo di Capitale Europea dello Spazio 2022. Sarà l’occasione per presentare, al mondo, l’Italia come paese all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e aerospaziale. Non solo un evento celebrativo, pur nel ricchissimo programma di attività formative e culturali previste, ma anche un’occasione di rigenerazione territoriale e promozione dello sviluppo economico e sociale, che culminerà con la realizzazione del Museo SPAZIO Colleferro e con il progetto Colleferro Innovation HUB.

All’alba del nuovo settennato dei fondi europei 2021-2027, alla luce dei fondi PNRR e della progettualità che sarà presentata in ambito metropolitano, regionale e nazionale, con la Capitale Europea dello Spazio si intende partecipare alle opportunità per far crescere l’Associazione CVA al fine di promuovere l’identità europea su tutti i territori e per massimizzare l’impatto sul nostro territorio, creando una rete internazionale, tra pubbliche amministrazioni, stakeholder privati, professionisti e università, per accrescere le competenze delle nuove generazioni e per costruire nuove opportunità di sviluppo”. Così il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.