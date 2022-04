Bracciano, il 29 la presentazione di “Microcosmo”

Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 17.30, presso il teatro Charles De Foucauld della Parrocchia SS Salvatore di Bracciano verrà presentato il volume di racconti , “ Microcosmo” : un’occasione per incontrare l’autore, Alfredo Tagliavia. Microcosmo, nella filosofia greca, definisce l’uomo come sintesi e specchio del Cosmo. Microcosmo è una raccolta di racconti che alterna in contrappunto realtà distanti come quella del Brasile, dove Alfredo Tagliavia ha vissuto e studiato, e quella di una Roma vissuta tra Trastevere, Monteverde e quartieri periferici. Realtà distanti eppure unite dal filo rosso di una umanità autentica, cui aggrapparsi forte. Le sue storie raccontano la quotidianità vibrante di persone a volte sconfitte dalla storia, che tuttavia non smettono di lottare. In tutte loro brilla una luce, una profonda fiducia nell’uomo che dona significato a semplici esistenze, rese più forti dalla loro disarmante verità. Dalle favelas brasiliane alle solitarie strade notturne di una Roma in cui è impossibile non riconoscere l’atmosfera della nostra giovinezza emerge la caparbia, a tratti eroica, volontà di uomini di tutti i giorni che non si arrendono. Parte integrante del volume, a costituire elemento organicamente fuso alla prosa, è la raccolta di canzoni scritte e suonate dall’autore, leggibili tramite QR code, che regala l’ideale colonna sonora del bellissimo viaggio in cui Alfredo Tagliavia ci accompagna, alla riscoperta del nostro Microcosmo.

Alessandra Bertoldi