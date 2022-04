Pierluigi Sanna (Roma capitale): “Sostegno al cinema green e social”

“Il festival ha presentato produzioni importanti e di grande impatto culturale. Un punto di partenza per cercare di analizzare le problematiche ambientali in tutte sue sfaccettature e sopratutto occasione per far dialogare le persone attraverso produzioni cinematografiche di alto livello. Temi che impattano nella vita quotidiana e che condizioneranno quella futura.

Questo patrimonio di immagini e contenuti sarà utilizzato come strumento didattico 2.0, pensato appositamente per le scuole come supporto agli insegnanti nei loro percorsi di studi. Lungometraggi e cortometraggi, sensibilizzeranno le nuove generazioni nei confronti degli attualissimi e scottanti temi legati all’ambiente: cambiamenti climatici, inquinamento, eco-sostenibilità e problematiche sociali”, Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma