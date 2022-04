“Spazio Supporto Donna”, ecco cosa è

“Spazio Supporto Donna” è un’associazione no profit nata nel gennaio 2018 che si occupa di prevenzione della salute delle donne.

Questa associazione aiuta le donne fornendo visite di professionisti e prestando supporto anche all’aspetto piscologico.

Molte volte le donne, madri di famiglia che, talvolta, si occupano anche di genitori anziani, non danno molta importanza alla propria salute trascurandosi e non facendo controlli per prevenire malattie gravi come il tumore al seno.

Anche se la scienza è molto avanzata in questo campo e riesci a salvare molte vite non riesce, tuttavia, a ridare la vitalità a povere donne che purtroppo sono state private di libertà dalla malattia; in molte situazioni anche essendo guarite dal punto di vista biologico, continuano a sentirsi vulnerabili e talvolta malate. Proprio in questo interviene “Spazio Supporto Donna” con alcune terapie che utilizzano arti come ad esempio la danza, per restituire alla donna libertà e felicità.

Uno di questi eventi si terrà il 24 aprile proprio presso la struttura “Spazio Supporto Donna” in collaborazione con Komen Italia per il programma Carovana della Prevenzione. Durante questo evento si potranno effettuare prestazioni diagnostiche gratuite e si potrà assistere allo spettacolo “Guardando le stelle” che vede protagoniste pazienti che hanno affrontato o affrontano ancora la lotta contro il tumore al seno. Nella giornata odierna è stato presentato in dettaglio l’evento a Palazzo Altieri di Oriolo in programma Domenica 24 Aprile 2022. Vi aspettiamo numerosi.

“Guardando le stelle” è solo uno dei tanti eventi di Spazio Supporto Donna, di seguito trovate il programma del mese di aprile 2022.

Federico Canini (liceo “Ignazio Vian”)