Parrucci, Roma capitale: “Congratulazioni al liceo Cannizzaro”

Mi congratulo per la vittoria della National Sci-Tech Challenge al team del Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” di Roma. Il loro progetto è stato vincente per la sua fattibilità, e per aver messo la scuola al centro del modello proposto di economia circolare. Gli studenti hanno ideato un sistema per lo smaltimento dei rifiuti organici nella scuola, che consente al contempo la produzione di biogas per alimentare la caldaia della scuola e di fertilizzante digestato per un’azienda agricola locale. Un plauso lo rivolgo alle studentesse e studenti che hanno vinto questa importante sfida, a tutto il corpo docente per averli preparati in maniera egregia. Le nostre scuole si proiettano nel panorama europeo e si collocano al massimo livello di studio e ricerca”. Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole CMRC